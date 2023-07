Marché gourmand Cours-les-Bains, 29 juillet 2023, Cours-les-Bains.

Cours-les-Bains,Gironde

Le comité des fêtes de Cours-les-Bains organise un marché gourmand avec ambiance musicale ce samedi 29 juillet à partir de 19h..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Cours-les-Bains 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cours-les-Bains festival committee is organizing a gourmet market with live music this Saturday, July 29, starting at 7pm.

El comité de fiestas de Cours-les-Bains organiza un mercado gastronómico con música en directo este sábado 29 de julio a partir de las 19.00 h.

Das Festkomitee von Cours-les-Bains organisiert am Samstag, den 29. Juli ab 19 Uhr einen Gourmetmarkt mit musikalischer Umrahmung.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT du Bazadais