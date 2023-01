Silence on tourne! Salle Michoux, Cinéma/Theatre Cours-la-Ville Catégories d’Évènement: Cours-la-Ville

Rhône

Silence on tourne! Salle Michoux, Cinéma/Theatre, 28 janvier 2023 20:30, Cours-la-Ville. 28 janvier – 5 février Sur place 10 € 04 74 89 87 09

un spectacle qui vous donne “LA BANANE!” Après “Thé à la menthe ou thé citron”, après “Frou-Frou les bains”, après “La valse des pingouins”, etc. Patrick Haudecoeur, avec la complicité de Gerald Sybleiras, nous offre un spectacle à l’humour déjanté et burlesque, où les spectateurs auront leur rôle à jouer. Du rire sans limite, des gags à gogo, voilà ce qui vous attend à Cours la Ville. VENEZ NOMBREUX! Salle Michoux, Cinéma/Theatre passage de l’amicale 69470 Cours-la-Ville Rhône samedi 28 janvier – 20h30 à 22h30

dimanche 29 janvier – 15h00 à 17h00

vendredi 3 février – 20h30 à 22h30

samedi 4 février – 20h30 à 22h30

dimanche 5 février – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 20:30 - 17:00 Catégories d’Évènement: Cours-la-Ville, Rhône Autres Lieu Salle Michoux, Cinéma/Theatre Adresse passage de l'amicale Ville Cours-la-Ville Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Salle Michoux, Cinéma/Theatre Cours-la-Ville Departement Rhône

Salle Michoux, Cinéma/Theatre Cours-la-Ville Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cours-la-ville/

Silence on tourne! Salle Michoux, Cinéma/Theatre 2023-01-28 was last modified: by Silence on tourne! Salle Michoux, Cinéma/Theatre Salle Michoux, Cinéma/Theatre 28 janvier 2023 20:30 Salle Michoux, Cinéma/Theatre Cours-la-Ville

Cours-la-Ville Rhône