le dimanche 27 mars 2022 à 09:00

**Pour retenir déjà la date !** Les infos sur les horaires, les inscriptions, l’organisation de la course… seront transmises ultérieurement. **La SLA, sclérose latérale amyotrophique,** encore appelée maladie de Charcot, est une maladie neuro-dégénérative qui prive, à terme, le malade de tous ses muscles. **L’association “SLA Qu’es Aquo?”** a été créée à l’initiative de malades, d’aidants familiaux et d’auxiliaires de vie. Ses objectifs : – soutenir, informer, aider et accompagner les malades et leurs familles dans cette épreuve – soutenir et aider les chercheurs en collectant des fonds pour la recherche fondamentale et clinique L’association « SLA, qu’es aquò? » organise une cour’S L A pied (6 et 12 km) le dimanche 27 mars 2022 à Noueilles. Village Noueilles place des fêtes Noueilles Haute-Garonne

2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T17:00:00

