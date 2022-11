Journée vintage cours Julien, 12 novembre 2022, Marseille.

Journée vintage Samedi 12 novembre, 10h00 cours Julien

Gratuit

Pour la deuxième édition de la journée vintage, Les Commerces de La Butte vous proposent :

A partir de 10h :

+ 80 animations et 4 parcours thématiques dans les commerces : mode, décoration, gastronomie, culture (voir programme complet sur delabutte.net)

A l’extérieur, sur le cours Julien, toute la journée :

Marché des bouquinistes sur le cours Julien, au niveau des pergolas, de 9h à 18h (A)

Walkabout Sound System – Strictly vinyl DJ set, au niveau de la fontaine de 10h à 19h (B)

Démonstration de danse et bal Swing par Coco Swing, au niveau de la fontaine, 14h30 et 16h30 : initiation au Jazz Roots ou Lindy Hop (20 minutes par session) et à partir de 17h Bal Swing avec Tony Swarez du Walkabout Sound System

Atelier de portraits photographiques à la chambre :

Faites-vous tirer le portrait à l’ancienne ! Réalisés à la chambre et développés sur place par Vincent Jolivot de 10h à 17h

Atelier retrogaming :

Re-jouez sur de vieilles consoles ! En accès libre de 10h à 19h au centre social Julien

Les Commerces de La Butte vous invitent au cinéma !

Re-découvrez des classiques du cinéma pour enfants et pour adultes.

16h : Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, King Vidor, George Cukor (Etats-Unis – 1939 – 1h42 – vf) – à partir de 6 ans

20h : Blue Velvet de David Lynch (Etats-Unis – 1987 – 2h – Int.-12 ans – vostfr)

90 places offertes. Retrait et inscription sur place le jour même (45 places offertes par séance).

Balades historiques gratuites dans les rues du quartier :

Parcourez l’histoire du quartier à travers ses rues, nombre de places limitées (15 personnes par visite maximum), sur inscription uniquement, quatre créneaux : de 10h à 11h30, de 12h à 13h30, de 14h à 15h30, de 16h à 17h30. RDV devant l’église Notre Dame du Mont ! Infos et inscriptions : delabutte.net

Conférence-concert musique provençale

Grand musicien et musicologue, André Gabriel vous invite à partager sa passion de la musique provençale et de son histoire à travers une conférence musicale. Avec précision et humour, André Gabriel retracera l’histoire de la culture musicale provençale, ponctuée de démonstrations aux sonorités méconnues de différents instruments traditionnels (galoubet, tambourin). RDV à 11h dans l’Eglise Notre Dame du Mont, entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Concours de pétanque au boulodrome Carli :

Tirez, pointez en équipe ! RDV au boulodrome Carli, 1 A rue des trois mages de 15h à 22h. Inscription sur place à partir de 14h, 3€ par personne. Équipe de deux choisi.

Programme complet ou inscriptions : delabutte.net

Carte numérique : https://bit.ly/cartejourvintage22

Organisation / production : Les Commerces de La Butte

Partenaires institutionnels : Ville de Marseille, Mairie du 6 & 8 ème arrondissement

Partenaires associatifs : Fédération Marseille Centre, collectif Future is Vintage, Les Gamers du Grenier, Le Boulodrome Carli, Urban Hike, Marseille Visite Guidée, Les Bouquinistes de Marseille, Walkabout Sound System, Coco Swing Club, cinéma La Baleine, centre social Julien



