Grand Marché de Noël des Créateurs Cours Julien et La Plaine Marseille 6e Arrondissement, 2 décembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Cet événement vous permettra de flâner dans des univers inspirés pour rêver et vous apaiser. Laissez vous séduire par cette myriade de formes, matières et couleurs domptées par ces créateurs originaux..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

Cours Julien et La Plaine

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This event will allow you to stroll through inspired universes to dream and soothe yourself. Let yourself be seduced by the myriad shapes, materials and colors tamed by these original designers.

En este evento, podrá pasear por mundos inspirados para soñar y tranquilizarse. Déjese seducir por la miríada de formas, materiales y colores domados por estos originales diseñadores.

Diese Veranstaltung ermöglicht es Ihnen, durch inspirierende Welten zu schlendern, um zu träumen und sich zu beruhigen. Lassen Sie sich von dieser Myriade an Formen, Materialien und Farben verführen, die von diesen originellen Designern gezähmt werden.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille