Marché provençal Cours Jean Jaurès, 1 janvier 2023, Beaumes-de-Venise.

Venez faire votre marché sous l’ombre agréable des nombreux platanes et aux chants des cigales en été. Divers marchands : fruits et légumes, produits du terroir, vêtements, artisanat, poissonnier, fromagers et plats à emporter..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Cours Jean Jaurès

Beaumes-de-Venise 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and do your market under the pleasant shade of the many plane trees and to the songs of the cicadas in summer. Various merchants: fruit and vegetables, local products, clothing, crafts, fishmonger, cheese makers and take-away food.

Venga a hacer sus compras bajo la agradable sombra de los numerosos plátanos y el canto de las cigarras en verano. Varios vendedores: frutas y verduras, productos locales, ropa, artesanía, pescadería, quesería y comida para llevar.

Kommen Sie zu Ihrem Markt unter dem angenehmen Schatten der zahlreichen Platanen und dem Gesang der Zikaden im Sommer. Verschiedene Händler: Obst und Gemüse, regionale Produkte, Kleidung, Kunsthandwerk, Fischhändler, Käsehändler und Gerichte zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2020-08-19 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme