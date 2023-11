Marché de Noël Cours Jean Baptiste Rey Barbentane, 16 décembre 2023, Barbentane.

Barbentane,Bouches-du-Rhône

Marché de Noël de Barbentane.

Tout le week-end découvrez les artisans et producteurs du marché de Noël, jouez aux jeux en bois géants proposés par l’Association Martingale, posez devant La machine à photos, et fredonnez les airs de Noël !.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Cours Jean Baptiste Rey

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Barbentane Christmas Market.

All weekend long, discover the craftsmen and producers at the Christmas market, play the giant wooden games proposed by the Martingale Association, pose in front of the photo machine, and hum along to Christmas tunes!

Mercado de Navidad de Barbentane.

Durante todo el fin de semana, descubra a los artesanos y productores del mercado navideño, juegue a los juegos gigantes de madera organizados por la Asociación Martingala, pose delante de la máquina de fotos y tararee las melodías navideñas

Weihnachtsmarkt in Barbentane.

Entdecken Sie das ganze Wochenende über die Kunsthandwerker und Produzenten des Weihnachtsmarktes, spielen Sie die riesigen Holzspiele, die von der Association Martingale angeboten werden, posieren Sie vor der Fotomaschine und summen Sie die Weihnachtsmelodien!

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence