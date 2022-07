Cours & Jardins entre-ouvert Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Cours & Jardins entre-ouvert Châtillon-Coligny, 3 septembre 2022, Châtillon-Coligny. Cours & Jardins entre-ouvert

Rue de la Poterne Châtillon-Coligny Loiret

2022-09-03 10:30:00 – 2022-09-03 Châtillon-Coligny

Loiret Cours & Jardins entre-ouvert, 1 musicien, 1 comédien dans chaque lieu, RDV à 10h30 au croisement de la rue de la Poterne et la rue Jean Jaurès afin de vous orienter sur les 5 lieux atypiques & intimistes au cœur du village à découvrir. Cours & Jardins entre-ouvert mairie@chatillon-coligny.fr +33 2 38 92 50 11 Cours & Jardins entre-ouvert, 1 musicien, 1 comédien dans chaque lieu, RDV à 10h30 au croisement de la rue de la Poterne et la rue Jean Jaurès afin de vous orienter sur les 5 lieux atypiques & intimistes au cœur du village à découvrir. Pixabay

Châtillon-Coligny

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Rue de la Poterne Châtillon-Coligny Loiret Ville Châtillon-Coligny lieuville Châtillon-Coligny Departement Loiret

Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/

Cours & Jardins entre-ouvert Châtillon-Coligny 2022-09-03 was last modified: by Cours & Jardins entre-ouvert Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 3 septembre 2022 Rue de la Poterne Châtillon-Coligny Loiret

Châtillon-Coligny Loiret