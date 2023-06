Fête de la Saint-Pierre – Grand Aïoli Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille, 7 août 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Fêtes Votives de la Saint-Pierre la Comité des Fêtes organise son incontournable Grand Aïoli sous les Halles!.

2023-08-07 à 12:00:00 ; fin : 2023-08-07 15:30:00. EUR.

Cours Hyacinthe Bellon Les halles

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Fêtes Votives de la Saint-Pierre, the Festivities Committee is organising its traditional Grand Aïoli under Les Halles!

¡En el marco de las Fêtes Votives de la Saint-Pierre, el Comité des Fêtes organiza su tradicional Gran Aïoli bajo Les Halles!

Im Rahmen der Fêtes Votives de la Saint-Pierre organisiert das Comité des Fêtes sein obligatorisches Grand Aïoli unter den Markthallen!

Mise à jour le 2023-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles