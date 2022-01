Cours hebdomadaire de sculpture sur bois Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Cours hebdomadaire de sculpture sur bois Nogent-le-Rotrou, 23 février 2022, Nogent-le-Rotrou. Cours hebdomadaire de sculpture sur bois Nogent-le-Rotrou

2022-02-23 – 2022-02-23

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Chaque semaine, bénéficiez d’un enseignement académique de sculpture sur bois. Travail sur bas relief et statuaire durant 2h. Engagement sur un trimestre, soit 10 cours (pas de cours pendant les vacances scolaires/ponts). Sur inscription par mail : laboiteaoutils28@gmail.com Chaque semaine, bénéficiez d’un enseignement académique de sculpture sur bois. Travail sur bas relief et statuaire durant 2h. Engagement sur un trimestre, soit 10 cours (pas de cours pendant les vacances scolaires/ponts). Sur inscription par mail : laboiteaoutils28@gmail.com laboiteaoutils28@gmail.com +33 2 37 52 15 95 Chaque semaine, bénéficiez d’un enseignement académique de sculpture sur bois. Travail sur bas relief et statuaire durant 2h. Engagement sur un trimestre, soit 10 cours (pas de cours pendant les vacances scolaires/ponts). Sur inscription par mail : laboiteaoutils28@gmail.com boite à outils

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Cours hebdomadaire de sculpture sur bois Nogent-le-Rotrou 2022-02-23 was last modified: by Cours hebdomadaire de sculpture sur bois Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 23 février 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir