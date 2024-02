Cours gratuits d’initiation à la généalogie Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, jeudi 23 mai 2024.

Cours gratuits d’initiation à la généalogie Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Vous souhaitez débuter votre généalogie mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous et/ou vos proches aimeraient en savoir plus sur votre famille ? Vous organiseriez bien une cousinade autour de l’histoire familiale ?

Rejoignez-nous pour des cours gratuits d’initiation à la généalogie !

Alors venez aux cours gratuits d’initiation à la généalogie au Domaine de la Marterie proposés par « Généalogie en Périgord ». On vous attend pour tout vous expliquer ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 14:30:00

fin : 2024-05-23 17:00:00

Golf de la Marterie 210 Allée du golf

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

