Cours gratuits de danse afro-antillaise avec Difé Kako à Paris Parc de Choisy Paris

Paris

Cours gratuits de danse afro-antillaise avec Difé Kako à Paris Parc de Choisy, 28 juin 2022, Paris. Le mardi 06 septembre 2022

de 18h30 à 20h00

Le mardi 30 août 2022

de 18h30 à 20h00

Le mardi 23 août 2022

de 18h30 à 20h00

Le mardi 05 juillet 2022

de 18h30 à 20h00

Le mardi 28 juin 2022

de à

. gratuit

Explorer les gestuelles afro-antillaises sur des rythmes endiablés au son des tambours. Initiation aux danses afro-antillaises avec les artistes de la compagnie Difé Kako de Chantal Loial. Deux musiciens vous feront vibrer au son des tambours tous les mardis ! A quoi vous attendre ? Danses métissées issues des danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, du Gwoka guadeloupéen, du Bèlè de la Martinique … On vous attend nombreux ;) Rendez-vous au théâtre de Verdure du Parc de Choisy.

Tenue de sport recommandée Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 Paris Contact : https://difekako.fr/cours-et-stages/ 0685191905 https://fr-fr.facebook.com/dife.kako https://fr-fr.facebook.com/dife.kako

©Difekako

