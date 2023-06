Éclat(s) final 2023 : Grasshoppers Cours Général Koenig Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

Grasshoppers, par la compagnie Circus Katoen

Grasshoppers est une représentation de la résilience et de la vulnérabilité de la nature et du rôle que nous y jouons en tant qu’humains. Le vert « vivant » de ce monde endure beaucoup de choses. L’herbe est une matière vivante et reconnaissable par tous. En raison de sa grande vulnérabilité, elle peut facilement être maltraitée, notamment en présence de l’être humain. Le public est invité à suivre la manière dont les artistes transforment ce vert « vivant » en un objet littéralement mobilisé, manipulé et contrôlé.

A partir de 8 ans – 45 mn.

2023-08-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-25 18:45:00. .

Cours Général Koenig

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

Grasshoppers, by the Circus Katoen company

Grasshoppers is a representation of the resilience and vulnerability of nature and our role in it as humans. The « living » green of this world endures much. Grass is a living material, recognizable by all. Because of its great vulnerability, it can easily be mistreated, especially in the presence of human beings. The audience is invited to follow how the artists transform this « living » green into a literally mobilized, manipulated and controlled object.

Ages 8 and up – 45 mn

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Saltamontes, del Circo Katoen

Saltamontes es una representación de la resistencia y vulnerabilidad de la naturaleza y de nuestro papel en ella como humanos. El verde « vivo » de este mundo resiste mucho. La hierba es un material vivo que todo el mundo puede reconocer. Al ser tan vulnerable, es fácil maltratarla, sobre todo en presencia de los seres humanos. Se invita al público a seguir cómo los artistas transforman este verde « vivo » en un objeto que literalmente se moviliza, manipula y controla.

A partir de 8 años – 45 minutos

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Grasshoppers, von der Kompanie Circus Katoen

Grasshoppers ist eine Darstellung der Widerstandsfähigkeit und Verletzlichkeit der Natur und der Rolle, die wir als Menschen in ihr spielen. Das « lebendige » Grün dieser Welt erträgt viel. Gras ist ein lebendiges Material, das für jeden erkennbar ist. Aufgrund seiner großen Verletzlichkeit kann es leicht missbraucht werden, insbesondere in Gegenwart des Menschen. Das Publikum ist eingeladen, zu verfolgen, wie die Künstler dieses « lebendige » Grün in ein buchstäblich mobilisiertes, manipuliertes und kontrolliertes Objekt verwandeln.

Ab 8 Jahren – 45 Min

