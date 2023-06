Éclat(s) de rue 2023 OFF : Voyage au bout du lit Cours Général Koenig Caen, 25 août 2023, Caen.

Éclat(s) de rue accueille cette année 6 jeunes compagnies, dont quelques premières créations, dans le cadre de la programmation Off. Un jury, constitué de spectateurs volontaires, décernera samedi 26 août à 22h le prix du Off. La compagnie sélectionnée sera programmée dans le In de la saison 2024 d’Eclat(s) de rue.

Voyage au bout du lit, par la compagnie Courir les rues

Comme sorti d’un rêve, un lit mobile apparaît, voilages au vent, poussé par trois musiciens-chanteurs. Le voyage le plus lent du monde peut commencer. Un voyage dépaysant au coeur de nos trajets quotidiens. Petit à petit, une bulle de douceur et de tranquillité se crée. On ralentit le pas, on prend plaisir à écouter les sons les plus doux et à se faire du bien. Qui veut s’allonger pour affronter la vie ?

A partir de 5 ans – 40 mn..

This year, Éclat(s) de rue welcomes 6 young companies, including some first creations, as part of its Off program. A jury, made up of volunteer spectators, will award the Off prize on Saturday August 26 at 10pm. The selected company will be programmed as part of Eclat(s) de rue’s 2024 season.

Voyage au bout du lit, by company Courir les rues

As if out of a dream, a mobile bed appears, curtains billowing in the wind, pushed by three musician-singers. The world’s slowest journey begins. An exotic journey through the heart of our daily commute. Little by little, a bubble of gentleness and tranquillity is created. We slow down our pace, taking pleasure in listening to the softest sounds and doing ourselves good. Who wants to lie down and face life?

From age 5 – 40 min.

Este año, Éclat(s) de rue acoge en el marco de su programa Off a 6 jóvenes compañías, entre las que se encuentran algunas debutantes. Un jurado compuesto por espectadores voluntarios otorgará el premio Off el sábado 26 de agosto a las 22.00 horas. La compañía ganadora participará en la temporada 2024 de Eclat(s) de rue.

Voyage au bout du lit, de Courir les rues

Como salida de un sueño, aparece una cama móvil, con sus cortinas ondeando al viento, empujada por tres músicos-cantantes. Comienza el viaje más lento del mundo. Un viaje exótico por el corazón de nuestra vida cotidiana. Poco a poco, se crea una burbuja de dulzura y tranquilidad. Se ralentiza el ritmo, se disfruta escuchando los sonidos más suaves y se hace un gran bien. ¿Quién quiere tumbarse y enfrentarse a la vida?

A partir de 5 años – 40 min.

Éclat(s) de rue empfängt dieses Jahr im Rahmen des Off-Programms 6 junge Theatergruppen, darunter einige Erstaufführungen. Eine Jury, die aus freiwilligen Zuschauern besteht, wird am Samstag, den 26. August um 22 Uhr den Off-Preis verleihen. Die ausgewählte Kompanie wird im Rahmen der Saison 2024 von Eclat(s) de rue auf dem Programm stehen.

Voyage au bout du lit, von der Kompanie Courir les rues

Wie aus einem Traum erscheint ein mobiles Bett mit wehenden Schleiern, das von drei Musikern und Sängern geschoben wird. Die langsamste Reise der Welt kann beginnen. Eine entfremdende Reise mitten durch unsere täglichen Wege. Nach und nach entsteht eine Blase der Sanftheit und Ruhe. Man verlangsamt den Schritt, genießt die sanftesten Klänge und tut sich selbst etwas Gutes. Wer will sich schon hinlegen, um dem Leben zu begegnen?

Ab 5 Jahren – 40 Min.

