EXPOSITION BERO&BURO Cours Gambetta Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’association Art Salé * et le Carrousel** organisent une exposition de peinture, dessins et objets signés BERO&BURO*** au Carrousel, cours Gambetta à Montpellier, du 1 er au 22 décembre 2023..

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

Cours Gambetta

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The association Art Salé * and Le Carrousel** are organizing an exhibition of paintings, drawings and objects by BERO&BURO*** at Le Carrousel, cours Gambetta, Montpellier, from December 1 to 22, 2023.

La asociación Art Salé* y Le Carrousel** organizan una exposición de pinturas, dibujos y objetos de BERO&BURO*** en Le Carrousel, cours Gambetta de Montpellier, del 1 al 22 de diciembre de 2023.

Der Verein Art Salé * und das Carrousel** organisieren eine Ausstellung von Malerei, Zeichnungen und Objekten von BERO&BURO*** im Carrousel, Cours Gambetta in Montpellier, vom 1. bis 22. Dezember 2023.

