Hamlet Cours Foch Aubagne, 16 avril 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

L’acteur comme élément primitif et essentiel au théâtre..

2024-04-16 20:00:00 fin : 2024-04-16 . EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The actor as a primitive and essential element in theater.

El actor como elemento primitivo y esencial del teatro.

Der Schauspieler als primitives und wesentliches Element im Theater.

