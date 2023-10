Changer l’eau des fleurs Cours Foch Aubagne, 5 avril 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Adaptation du best-seller Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin (plus de 1,3 million de lecteurs).

Nomination aux Molières 2022 : Caroline Rochefort.

2024-04-05 20:00:00 fin : 2024-04-05 21:15:00. EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Adaptation of the bestseller Changer l’eau des fleurs by Valérie Perrin (over 1.3 million readers).

Nominated for Molières 2022: Caroline Rochefort

Adaptación del bestseller Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin (más de 1,3 millones de lectores).

Nominada a un Molière en 2022: Caroline Rochefort

Adaption des Bestsellers Changer l’eau des fleurs von Valérie Perrin (über 1,3 Millionen Leser).

Nominierung für die Molières 2022: Caroline Rochefort

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile