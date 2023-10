6 cordes – 6 guitares avec Juan Carmona Cours Foch Aubagne, 23 mars 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Carte blanche à Juan Carmona, l’une des plus grandes figures du flamenco, compositeur et guitariste virtuose qui réunit une pléiade d’artistes autour de son instrument de prédilection : la Guitare..

2024-03-23 20:00:00 fin : 2024-03-23 . EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Carte blanche for Juan Carmona, one of flamenco?s greatest figures, composer and virtuoso guitarist, who brings together a host of artists to play his favourite instrument: the guitar.

Juan Carmona, una de las grandes figuras del flamenco, compositor y guitarrista virtuoso, ha recibido carta blanca para reunir a un sinfín de artistas que tocan su instrumento favorito: la guitarra.

Juan Carmona, einer der größten Flamencogestalten, Komponist und virtuoser Gitarrist, vereint eine Vielzahl von Künstlern rund um sein Lieblingsinstrument: die Gitarre.

