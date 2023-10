Ropes Cours Foch Aubagne, 16 mars 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Cette pièce chorégraphique pour 5 danseurs aborde la question de l’intériorité,

de nos espaces intimes, fantasmés, rêvés..

2024-03-16 20:00:00 fin : 2024-03-16 21:00:00. EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This choreographic piece for 5 dancers addresses the question of interiority,

our intimate, fantasized, dreamed spaces.

Esta pieza coreográfica para 5 bailarines aborda la cuestión de la interioridad,

de nuestros espacios íntimos, fantaseados y soñados.

Dieses choreografische Stück für fünf Tänzer befasst sich mit der Frage der Innerlichkeit,

von unseren intimen, phantasierten und geträumten Räumen.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile