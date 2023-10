Liame Cours Foch Aubagne, 14 mars 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Une rencontre entre deux artistes et leurs langues de cœur. Corse et provençal, ces deux langues ensoleillées ainsi liées sauront vous prendre la main..

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A meeting between two artists and their languages. Corsican and Provençal, these two sun-drenched languages will take you by the hand.

Un encuentro entre dos artistas y sus lenguas. El corso y el provenzal, dos lenguas bañadas por el sol que le llevarán de la mano.

Eine Begegnung zwischen zwei Künstlern und ihren Herzenssprachen. Korsika und Provenzalisch, diese beiden so verbundenen sonnigen Sprachen werden Sie an die Hand nehmen können.

