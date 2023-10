Les poupées persanes Cours Foch Aubagne, 23 février 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Molière 2023 du comédien dans un second rôle

Molière 2023 de l’auteur francophone.

2024-02-23 20:00:00 fin : 2024-02-23 21:45:00. EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Molière 2023 for Best Supporting Actor

Molière 2023 for best French-language author

Molière 2023 al mejor actor de reparto

Molière 2023 al mejor autor francófono

Molière 2023 des Schauspielers in einer Nebenrolle

Molière 2023 für den französischsprachigen Autor

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile