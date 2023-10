Petite touche Cours Foch Aubagne, 16 février 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Spectacle pour le jeune public à partir de 8 ans.

C’est l’histoire d’une petite fille non-voyante qui fait la rencontre d’un corbeau

particulièrement intelligent et particulièrement muet….

2024-02-16 19:00:00 fin : 2024-02-16 20:00:00. EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For young audiences aged 8 and up.

This is the story of a blind little girl who meets a particularly intelligent and

a particularly intelligent and mute raven?

Para público infantil a partir de 8 años.

Esta es la historia de una niña ciega que conoce a un cuervo particularmente inteligente y

y un cuervo particularmente tonto?

Eine Aufführung für ein junges Publikum ab 8 Jahren.

Es ist die Geschichte eines kleinen blinden Mädchens, das einen Raben kennenlernt

der Rabe ist besonders intelligent und besonders stumm

