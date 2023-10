La délicatesse Cours Foch Aubagne, 9 février 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

D’après le best-seller La Délicatesse de David Foenkinos.

Nomination aux Molières 2023 pour Jean Franco.

2024-02-09 20:00:00 fin : 2024-02-09 21:30:00. EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Based on the bestseller La Délicatesse by David Foenkinos.

Jean Franco nominated for Molières 2023

Basada en el bestseller La Délicatesse de David Foenkinos.

Jean Franco nominado para un Molière en 2023

Nach dem Bestseller La Délicatesse von David Foenkinos.

Nominierung für die Molières 2023 für Jean Franco

Mise à jour le 2023-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile