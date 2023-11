Spectacle du Gros Souper Cours Foch Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Spectacle du Gros Souper Cours Foch Aubagne, 10 décembre 2023, Aubagne. Aubagne,Bouches-du-Rhône Spectacle autour des traditions de Noël en Provence : LOU GROS SOUPA.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Show about Christmas traditions in Provence : LOU GROS SOUPA Espectáculo sobre las tradiciones navideñas en la Provenza: LOU GROS SOUPA Aufführung rund um die Weihnachtstraditionen in der Provence: LOU GROS SOUPA

