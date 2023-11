La Crèche Vivante Cours Foch Aubagne, 9 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

La belle histoire de la nativité revue par Lei Dansaire de Garlaban avec les personnages traditionnels de la crèche provençale..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lei Dansaire de Garlaban revisits the beautiful story of the nativity with traditional Provencal crib characters.

Lei Dansaire de Garlaban revisita la bella historia de la natividad con los personajes tradicionales del pesebre provenzal.

Die schöne Geschichte der Geburt Christi neu erzählt von Lei Dansaire de Garlaban mit den traditionellen Figuren der provenzalischen Krippe.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile