Rendez-vous avec le Père Noël Cours Foch Aubagne, 2 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Le Père Noël sera présent pour accueillir les enfants et immortaliser votre rencontre.. Familles

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Cours Foch Maison du Père Noël

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Santa Claus will be on hand to welcome the children and immortalize your meeting.

Papá Noel estará presente para dar la bienvenida a los niños e inmortalizar su visita.

Der Weihnachtsmann wird anwesend sein, um die Kinder zu begrüßen und Ihre Begegnung zu verewigen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile