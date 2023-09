Elise Vasallucci Quartet Cours Foch Aubagne, 22 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Avec des sonorités jazz et des arrangements signés Nghia Duong et Pierre Mikdjian, Elise nous emporte avec sa voix et son violon dans un univers musical mystérieux et captivant..

2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-22 . EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With jazz sounds and arrangements by Nghia Duong and Pierre Mikdjian, Elise’s voice and violin take us into a mysterious and captivating musical universe.

Con sonidos de jazz y arreglos de Nghia Duong y Pierre Mikdjian, la voz y el violín de Elise nos transportan a un universo musical misterioso y cautivador.

Mit Jazz-Klängen und Arrangements von Nghia Duong und Pierre Mikdjian entführt uns Elise mit ihrer Stimme und ihrer Geige in eine geheimnisvolle und fesselnde musikalische Welt.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile