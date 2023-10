Marché aux santons et à la céramique Cours Foch Aubagne, 18 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

La foire aux santons d’ Aubagne authentique tradition provençale, rassemble les artisans santonniers et céramistes du Pays d’Aubagne et de l’Etoile durant les fêtes de Noël..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Cours Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The santon fair in Aubagne, an authentic Provencal tradition, brings together the santon makers and ceramists of the Pays d’Aubagne et de l’Etoile during the Christmas holidays.

La feria del santón de Aubagne, auténtica tradición provenzal, reúne a los santoneros y ceramistas del Pays d’Aubagne et de l’Etoile durante la época navideña.

Die « foire aux santons d’ Aubagne » ist eine authentische provenzalische Tradition, die während der Weihnachtszeit die Kunsthandwerker der Region Pays d’Aubagne et de l’Etoile zusammenbringt, die Santons herstellen und Keramiken herstellen.

