Czesare Cours Foch Aubagne, 9 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Emma Cesari, alias Czesare, est une autrice-compositrice-interprète de 24 ans

originaire de Provence.

Avec un son de cordes bien identifiés, elle livre un guitare-voix créant son esthétique pop groove accompagné de mélodies envoutantes..

2023-11-09 19:00:00 fin : 2023-11-09 . EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Emma Cesari, aka Czesare, is a 24-year-old singer-songwriter from Provence, France.

from Provence, France.

With a distinctive string sound, she delivers guitar-vocals creating her own groovy pop aesthetic, accompanied by bewitching melodies.

Emma Cesari, alias Czesare, es una cantautora de 24 años de Provenza, Francia

de Provenza.

Con un inconfundible sonido de cuerdas, sus voces-guitarra crean una estética pop groovy acompañada de melodías hechizantes.

Emma Cesari, alias Czesare, ist eine 24-jährige Singer-Songwriterin

aus der Provence.

Mit einem gut identifizierten Saitenklang liefert sie eine Gitarren-Stimme, die ihre groovige Pop-Ästhetik schafft und von betörenden Melodien begleitet wird.

