ZZAJ – À ceux qui se ratent Cours Foch Aubagne, 3 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Un spectacle de théâtre musical aussi hilarant que virtuose. Un spectacle qui célèbre l’échec à travers un voyage burlesque dans l’histoire du Jazz, bourré d’humour et de poésie avec un incroyable travail musical..

2023-11-03 20:00:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A musical theater show as hilarious as it is virtuoso. A show that celebrates failure through a burlesque journey through the history of jazz, packed with humor and poetry and featuring incredible musical work.

Un espectáculo de teatro musical tan hilarante como virtuoso. Un espectáculo que celebra el fracaso a través de un viaje burlesco por la historia del jazz, repleto de humor y poesía y con un trabajo musical increíble.

Ein Musiktheaterstück, das ebenso urkomisch wie virtuos ist. Eine Show, die das Scheitern durch eine burleske Reise durch die Geschichte des Jazz feiert, vollgepackt mit Humor und Poesie mit einer unglaublichen musikalischen Arbeit.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile