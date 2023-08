La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand Cours Foch Aubagne, 30 septembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

La truculente et poétique histoire de la vie de celui qui fut loin de n’être que l’auteur de Cyrano. Philippe Car y est prodigieux..

2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 21:30:00. EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The lively, poetic life story of the man who was far from being just the author of Cyrano. Philippe Car is prodigious.

El relato vivo y poético de la vida del hombre que estuvo lejos de ser sólo el autor de Cyrano. Philippe Car es prodigioso.

Die trullige und poetische Lebensgeschichte des Mannes, der weit davon entfernt war, nur der Autor von Cyrano zu sein. Philippe Car ist ein wunderbarer Schauspieler.

