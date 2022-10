Cours Évolutifs de Danse 4 Temps Centre de Danse du Marais Paris Catégories d’évènement: île de France

Cours Évolutifs de Danse 4 Temps Centre de Danse du Marais, 7 septembre 2022, Paris. Du jeudi 01 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 :

mercredi

de 20h00 à 22h00

. payant A partir de 15€ pour les participants.

Ces cours de Danse 4 Temps sont destinés à tous les danseurs débutants à avancés ; le niveau augmente au cours de l’année. Élan 4 Temps (É4T) est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour vocation la transmission des savoirs en pratique et en pédagogie de la Danse 4 Temps, danse de couple française en phase avec les aspirations de son époque. Caractérisée par l’élégance et le maintien du corps, cette discipline se pratique sur toutes les musiques dont la structure peut se décomposer en mesures de 4 temps. Logan, Gabija et Mary-Lou sont les professeurs de l’association, pratiquant plusieurs autres disciplines depuis des années. Centre de Danse du Marais 41 rue du Temple 75004 Paris Contact : https://elan-4temps.dance/offre.html contact@elan-4temps.dance https://www.facebook.com/Elan4Temps https://www.facebook.com/Elan4Temps https://elan-4temps.dance/offre.html

É4T Les 3 professeurs de l’école Élan 4 Temps

