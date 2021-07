Date et horaire exacts : Du 1 septembre 2021 au 30 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 20h

payant

Cours, stages, méthodes d’auto-apprentissage, usages de l’espéranto, matériel pédagogique pour enseignants, etc.

La saison de cours 2020/2021 est terminée et nous préparons le programme de cours et stages 2021/2022.

À partir de début octobre 2021, il y aura des cours du soir de différents niveaux, en ligne et en présentiel au siège de notre association à Paris-Bastille. Nous prévoyons également d’organiser des stages de deux jours (samedi-dimanche) ainsi que des activités ludiques et culturelles en soirée et en fin de semaine.

Le programme détaillé sera mis en ligne courant septembre 2021 et sera présenté lors de la journée portes ouvertes samedi 25 septembre 2021.

Durant l’été nous vous invitons à utiliser nos méthodes gratuites d’auto-apprentissage et de perfectionnement. Vous pourrez ainsi intégrer à la rentrée un cours de post-débutants voire de progressants, et ainsi atteindre plus rapidement un niveau d’usage de l’espéranto.

Contact : info@esperanto.paris