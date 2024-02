COURS ET STAGES DE POTERIE Lodève, samedi 24 février 2024.

COURS ET STAGES DE POTERIE Lodève Hérault

COURS ET STAGES DE POTERIE POUR ADULTES ET ADOLESCENTS, POUR TOUS LES NIVEAUX

COURS ET STAGES DE POTERIE POUR ADULTES ET ADOLESCENTS, POUR TOUS LES NIVEAUX .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie

L’événement COURS ET STAGES DE POTERIE Lodève a été mis à jour le 2024-01-31 par OT LODEVOIS ET LARZAC