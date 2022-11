Cours et stages de découverte de la céramique Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrnes Je vous accueille dans mon atelier/boutique toute l’année sur rendez-vous, aussi profitez de cours et de stages sur demande. De retour au Pays Toy après 5 années d’études dans la céramique, je me suis installée au beau milieu des montagnes où je puise mon inspiration. La porcelaine est ma terre de prédilection. Fine, délicate, transparente ,dure, difficile… elle représente pour moi la complexité des êtres. Toutes mes réalisations sont empreintes de l’énergie du moment, tous les objets qu’ils soient artistiques ou culinaires sont une petite partie de moi. J’aime aussi transmettre la beauté de cet art qu’est la céramique. La terre guide les formes, les formes guident le décor, si vous vous laissiez guider par votre curiosité ? +33 6 81 32 87 96 http://lasserreamik.com/ GEDRE Atelier céramique Gavarnie-Gèdre

