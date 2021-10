Béziers Béziers Béziers, Hérault COURS ET SOIREE – BACHATA SALSA KIZ ROCK Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

COURS ET SOIREE – BACHATA SALSA KIZ ROCK
2021-09-28

2021-09-28 19:30:00 – 2021-09-28 23:00:00

Béziers Hérault EUR 5 20 Le Warm’Up Bowling du Polygone vous propose tous les mardis des cours de danses et une soirée latinos rock.

À 19h30 cours de salsa

À 20h30 cours de bachata

À 21h30 Soirée latino Rock assurée par Movida Dance

Warm'up bowling polygone

Béziers

dernière mise à jour : 2021-10-25

