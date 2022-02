Cours « En confiance à vélo » Maison du Vélo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du lundi 14 février 2022 au mardi 01 mars 2022 :

mardi

de 17h30 à 18h15

lundi

de 13h15 à 14h00

gratuit

Pour ceux et celles qui veulent circuler à vélo à travers Paris mais qui ont besoin de soutien pour se sentir en confiance . Deux sessions en petit-groupe (adultes) par semaine sont prévues : lundi midi et mardi soir. MDB propose un nouveau service destiné aux adultes qui souhaitent se déplacer à vélo mais qui ne se sentent pas assez en sécurité pour se lancer ou se relancer. Il s’agit de sessions de 45 minutes où vous serez accompagné par une initiatrice mobilité à vélo. Le rendez-vous à la Maison du Vélo à Paris, 37 boulevard Bourdon, 75004 Paris. Deux sessions en petit-groupe par semaine sont prévues à partir de la mi-novembre. Venez avec votre vélo ! Si vous n’avez pas de vélo, précisez le nous à courrier@mdb-idf.org Maison du Vélo 37 boulevard Bourdon Paris 75004 Contact : 0782123620 courrier@mdb-idf.org https://mdb-idf.org/nouvelles/en-confiance-a-velo/ https://www.facebook.com/MDBvelo twitter.com/mdbvelo Atelier;Balade;Sport

