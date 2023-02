Dernière ligne droite ! Cours Emile Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Dernière ligne droite ! Cours Emile Zola, 1 avril 2023, Villeurbanne. Dernière ligne droite ! Samedi 1 avril, 15h00 Cours Emile Zola Atelier-performance conçu et mené par Flora Gosset-Erard Cours Emile Zola Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Des dossards, des baskets, une piste, un coup de sifflet et bien sûr, un ravitaillement : participe à une course hors du commun, une performance d’art contemporain ! Viens te confronter à une épreuve sportive d’un nouveau genre, et par le vent et la vitesse, active une œuvre d’art. Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles. __________ Création : Flora Gosset-Erard

