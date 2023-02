Dernière ligne droite ! Cours Emile Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Dernière ligne droite ! Cours Emile Zola, 1 avril 2023, Villeurbanne. Dernière ligne droite ! Samedi 1 avril, 15h00 Cours Emile Zola Atelier-performance conçu et mené par Flora Gosset-Erard Cours Emile Zola Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Des dossards, des baskets, une piste, un coup de sifflet et bien sûr, un ravitaillement : participe à une course hors du commun, une performance d’art contemporain ! Viens te confronter à une épreuve sportive d’un nouveau genre, et par le vent et la vitesse, active une œuvre d’art.

Tenue de sport et baskets requises ! Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles. __________ Création : Flora Gosset-Erard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00

2023-04-01T17:00:00+02:00 ©Flora Gosset-Erard

