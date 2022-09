Château Vivant ! Cours du Vieux Château, 14 octobre 2022, Laval.

Château Vivant ! 14 – 16 octobre Cours du Vieux Château

Entrée Libre

Journées nationales de l’architecture

Cours du Vieux Château Place de la Trémoille Centre Ville Rive Droite Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire Accès par le Musée du Vieux Château

Monument historique emblématique de la ville, le Château de Laval est aussi l’écrin du Musée des Arts Naïfs et des Arts Singuliers.

Pour révéler cette dimension doublement iconique, une installation architecturale prend place dans la cour du monument jusqu’en janvier. Sa forme, son échelle et sa matérialité interrogent le visiteur quant à son rapport au donjon, véritable phare dans la cité.

Associé au pavillon, un livret animé met en scène un atlas de formes issues d’une observation attentive et croisée de l’architecture du site et de la collection d’art naïf et des arts singuliers qu’il abrite.

Fortement inspiré des personnages présents dans la collection du musée, ce leporello ouvre un nouvel imaginaire, initie à l’architecture, et prend vie sous la forme d’un normographe invitant enfants et adultes à une manipulation libre et infinie des figures symboliques.

Château Vivant est initié par Noël Picaper, architecte et Marion Jamault, illustratrice, dans le cadre d’une résidence d’architecture menée à Laval en 2022-2023.

La résidence est produite par la ville de Laval, en partenariat avec la Maison de l’architecture des Pays de la Loire et le CAUE de la Mayenne.

L’action reçoit le soutien du

Mécénat de la Caisse des Dépôts

Ministère de la Culture / DRAC des Pays de la Loire

Ministère de l’Éducation Nationale

Région des Pays de la Loire

Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire.

Dans le cadre du Projet de Renouvellement de Laval Saint-Nicolas et du Contrat Local d’Éducation Artistique et Culturelle de Laval.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Noël Picaper