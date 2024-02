Cours du soir « Le Monde » – Immersion dans l’économie du crime Groupe Le Monde Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au mercredi 03 avril 2024 :

mercredi

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Cycle de cours du soir sur l’économie du crime organisé par le journal Le Monde.

Venez assister dans nos locaux aux 5 sessions, ou bien profiter des cours à distance en direct et en replay.

Cours du soir sur l’économie du crime avec Bertrand Monnet, professeur titulaire de la chaire Edhec des risques criminels et réalisateur de la série documentaire « Narco Business ».

Détails du cours

Imaginez une économie qui dégagerait 800 à 2 700 milliards de dollars, une économie qui dépasserait le PIB de l’Espagne, de la Norvège et de la Belgique réunies, qui extorquerait par milliards l’Etat, les entreprises et les particuliers, qui se nourrirait des trafics, du cybercrime, de la contrefaçon, de la fraude, des extorsions, de la piraterie, …

Cette économie, c’est celle de la criminalité.

A travers les paradis fiscaux et bancaires, les investissements dans l’immobilier ou les cryptomonnaies, ses acteurs utilisent des techniques toujours plus efficaces pour blanchir leurs revenus illicites et les intégrer à l’économie réelle.

Magistrats et policiers sont les premiers remparts face à cette emprise mafieuse. Mais les banques et les entreprises peuvent elles aussi contribuer à priver les mafias de leur oxygène : l’argent.

Découvrez comment s’organise l’économie du crime, comment elle se nourrit, qui sont les parties prenantes, ce qu’elle rapporte et comment il pourrait être possible de la contrôler.

Participez à ce cours du soir en 5 séances animé par Bertrand Monnet, professeur à l’Edhec et contributeur régulier du journal « Le Monde ».

Pour plus de détails, rendez-vous au lien suivant.

Groupe Le Monde 67 Avenue Pierre Mendes France 75013 Paris

