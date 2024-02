Cours du soir d’histoire de l’art « Le Monde » – Comment regarder un tableau Groupe Le Monde Paris, mardi 23 avril 2024.

Du mardi 23 avril 2024 au mardi 21 mai 2024

mardi

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Cycle de cours du soir d’histoire de l’art organisé par le journal Le Monde.

Venez assister dans nos locaux aux 5 sessions, ou bien profiter des cours à distance en direct et en replay.

Cours du soir d’histoire de l’art avec Françoise Barbe-Gall, conférencière dans les musées nationaux et historienne d’art.

Détails du cours

La peinture semble parfois reproduire les apparences avec une telle fidélité qu’elle nous ferait presque oublier sa vocation profonde : non pas l’imitation soumise mais, au contraire, le libre commentaire de la réalité dont nous avons l’habitude. Quel qu’en soit le sujet, le tableau opère en effet un choix au sein du visible, articule formes et couleurs, lieux et objets, afin de construire son discours. Rien d’inutile ni d’anodin, jamais, dans l’image… Au fil des siècles, et jusque dans les œuvres les plus dépouillées, les plus allusives, on peut ainsi identifier tout un répertoire de symboles, de thèmes et de motifs, qui en constituent la matière vivante.

Vous souhaitez profiter de moments d’échanges privilégiés avec Françoise Barbe-Gall, découvrir les locaux du journal Le Monde et participer à un cocktail d’échange ? Réservez votre place en présentiel pour y participer.

En cas d’impossibilité de vous rendre à une séance, vous pourrez suivre en direct ou en replay le cours.

Programme

1) La Nature et ses symboles – Ce qui reste, peut-être, du Paradis

2) Les Présences muettes du quotidien – Objets de méditation

3) Transparences et reflets – Le Tableau entre fenêtre et miroir

4) L’Etoffe du tableau – Toiles, voiles et drapés

5) Les Mots et l’image – La Puissance des livres et l’écriture du peintre

