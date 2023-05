Cours du soir de Géopolitique « Le Monde » – Le Moyen-Orient contemporain Le Monde, 1 juin 2023, Paris.

Cours du soir de géopolitique organisé par le journal « Le Monde ». Retour sur l’histoire tourmentée de cette région, de 1920 à nos jours

Le Moyen-Orient contemporain est né

sur les décombres de l’Empire ottoman, en 1920, lors du traité de

Sèvres, qui a redessiné les frontières de cette région et l’a placée

sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne.

Un

siècle après ce moment fondateur, trahison des espoirs d’indépendance

et d’unité arabe, le Moyen-Orient offre un spectacle souvent désolant.

Les Etats créés au lendemain de la seconde guerre mondiale ont mis en

place des systèmes de gouvernance faillis, violents et prédateurs. Les

révoltes de l’année 2011, nouvelle tentative d’émancipation collective,

ont été écrasées, parfois au prix de guerres civiles dévastatrices,

comme en Syrie. L’occupation des territoires palestiniens semble vouée à

se perpétuer, dans le silence de la communauté internationale. Toutes

ces crises maintiennent les populations du Moyen-Orient dans un état de

frustration, que l’ascension tapageuse des monarchies du Golfe, le

nouveau centre de gravité de la région, peine à masquer.

C’est cette quête inachevée de dignité que Benjamin Barthe et Alain Frachon se proposent de vous raconter, au cours de six « ateliers du Monde » dans nos locaux ou à distance et en replay.

Au Programme :

1) La période des mandats

2) Les nationalismes arabes

3) La guerre froide Iran-Arabie saoudite et ses métastases

4) Le conflit israélo-palestinien

5) Les printemps arabes et leur écrasement

6) Le Golfe, nouveau centre de gravité

Pour chaque session, profitez d’un temps d’échange avec les intervenants pour poser vos questions.

