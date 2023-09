Cours du soir de Géopolitique « Le Monde » – La Russie contemporaine Le Monde Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Du lundi 20 novembre 2023 au lundi 18 décembre 2023

Cycle de cours du soir de géopolitique organisé par le journal Le Monde.

Cours du soir de géopolitique avec Sylvie Kauffmann, directrice éditoriale au « Monde » et spécialiste des relations internationales

Il y a un peu plus de trente ans, l’effondrement de l’empire soviétique, puis l’implosion de l’Union soviétique elle-même, mettaient fin à la guerre froide et ouvraient une ère nouvelle pour l’Europe réunifiée. Les pays placés à l’est du rideau de fer en 1945 retrouvaient leur indépendance et la liberté de choisir leur régime politique. La Russie elle-même, désormais seule, séparée des quatorze républiques qu’elle avait dominées au sein de l’URSS pendant la majeure partie du vingtième siècle, paraissait pouvoir rejoindre la communauté des Etats démocratiques.

Le 24 février 2022 pourtant, l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a ramené la guerre totale au cœur du continent européen. Au lieu de rejoindre la communauté des Etats démocratiques et pacifiques, la Russie a renoué avec ses vieux démons impériaux. Que s’est-il passé? Était-il possible de faire dévier de cette trajectoire l’homme qui règne sur la Russie depuis plus de deux décennies, Vladimir Poutine? Les grands pays européens, notamment l’Allemagne et la France, ont-ils été trop complaisants, fermant les yeux sur les nombreux signes avant-coureurs de cette catastrophe? Ce sont ces questions que Sylvie Kauffmann se propose d’examiner avec vous au cours de cinq «ateliers du Monde ».

Programme

1) 1989-1991, la chute de l’empire soviétique

2) Décennie 1990 : le temps de l’espoir

3) Allemagne-Russie, une relation très spéciale

4) L’Europe face à Poutine

5) L’invasion de l’Ukraine et ses conséquences

Les cours du soir auront lieu dans l’auditorium du journal Le Monde, du 20 novembre au 18 décembre 2023, et se concluront par des moments d’échanges.

Le Monde 67 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris

