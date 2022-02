cours du département histoire de l’art de l’université de tours Centre de création contemporaine Olivier Debré Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Elles se destinent principalement aux étudiant.e.s inscrit.e.s mais les auditeur.trice.s libres sont les bienvenu.e.s. À partir de l’étude de textes et d’oeuvres d’art contemporains et historiques, il s’agira d’aborder des questions d’espace, de temps, et d’esthétique à travers le prisme d’approches queer. En partenariat avec le département histoire de l’art de l’Université de Tours. Enseignant : James Horton Gratuit, sans réservation

Au mois de mars, trois séances du cours “Introduction aux approches queer en histoire de l’art” (Licence 3, Université de Tours) auront lieu dans la Nef, au sein de l’exposition Play Theater. Centre de création contemporaine Olivier Debré Jardin François Ier, 37000 Tours Tours Vieux Tours Indre-et-Loire

