La Grande salade ! Cours du 7e Art Paris, 1 juillet 2023, Paris.

La Grande salade ! Samedi 1 juillet, 18h00 Cours du 7e Art Repas participatif et concert, entrée libre

Cours du 7e Art – banquet musical participatif

La Grande salade ! est une conversation musicale et culinaire où chacun.e est invité.e à partager une salade de sa composition dans l’esprit d’un banquet populaire, d’une fête de quartier, d’un baptême cosmopolite et pimentée. Imaginez une grande table dressée pour 80 convives et un orchestre de six musicien.ne.s installée cours du 7e Art ; nous invitons les amateurs de tous âges, les cuistot.e.s en herbe à concocter et partager la salade de leur cru. Une salade de frissons, de joies, épicée de souvenirs et de fantaisies. Entrecoupée de moments musicaux, d’histoires à dormir debout, cette Grande salade ! aura l’esprit dansant et partageur d’un repas de fête.

Avec : Joce Mienniel, flûtes, Max Mastella, cavaquinho, Karine Serafin, chant, Jean Brogat-Motte, guitare sept cordes, Tiphanie Moreau, pandeiro, Emilia Chamone, percussions

Cours du 7e Art Cours du 7e Art 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/217064-la-grande-salade »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

© Angela Flao