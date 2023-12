Rencontre avec les rennes du Père Noël Cours du 4 Septembre Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Vos enfants rêvent de rencontrer le Père Noël ?

Venez en famille à sa rencontre, il sillonnera le centre-ville de Jonquières la veille de Noël.. Familles

2023-12-24 11:00:00 fin : 2023-12-24 17:00:00. .

Cours du 4 Septembre

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Do your children dream of meeting Santa Claus?

Come with your family to meet him, he will travel through the city center of Jonquières on Christmas Eve.

¿Tus hijos sueñan con conocer a Papá Noel?

Ven con tu familia a conocerlo, recorrerá el centro de la ciudad de Jonquières en Nochebuena.

Träumen Ihre Kinder davon, den Weihnachtsmann zu treffen?

Kommen Sie mit Ihrer Familie, um ihn kennenzulernen, er wird an Heiligabend durch die Innenstadt von Jonquières reisen.

