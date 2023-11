FERMES PEDAGOGIQUES Cours du 4 septembre Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues FERMES PEDAGOGIQUES Cours du 4 septembre Martigues, 16 décembre 2023, Martigues. FERMES PEDAGOGIQUES 16 – 24 décembre Cours du 4 septembre GRATUIT Fermes pédagogiques Pendant les animations de Noël, plusieurs fermes, dont la ferme de Figuerolles, se succèderonts sur le cours du 4 septembre pour animer des ateliers pédagogiques et faire découvrir aux enfants les animaux de la ferme. Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 18h

Mercredi 20 décembre de 10h à 18h

Dimanche 24 décembre de 10h à 17h Cours du 4 septembre cours du 4 septembre martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues

