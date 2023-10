Patinoire de Noël Cours du 4 Septembre Auriol, 20 décembre 2023, Auriol.

Auriol,Bouches-du-Rhône

Le cours du 4 Septembre va se transformer en patinoire éphémère..

2023-12-20 10:00:00 fin : 2023-12-30 17:30:00. EUR.

Cours du 4 Septembre

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The course of September 4 will be transformed into an ephemeral ice rink.

El Cours du 4 Septembre se transformará en una pista de hielo efímera.

Der Cours du 4 Septembre wird sich in eine kurzlebige Eisbahn verwandeln.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile