Marché Italien Cours du 11 novembre, 1 janvier 2023, Cagnes-sur-Mer. Marché alimentaire de producteurs italiens, chaque 1er samedi du mois..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 17:00:00.

Italian Market

Food market every 1st Saturday of the month Mercado de alimentos con productores italianos, cada primer sábado del mes. Lebensmittelmarkt mit italienischen Produzenten, jeden 1. Samstag im Monat. Mise à jour le 2023-03-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

